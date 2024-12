Domani sera a Striscia: La “Giardiniera di verdure, bavarese al broccolo e balsamico” di Edoardo Traverso

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Edoardo Traverso che presenta ai telespettatori del tg satirico la ricetta della “Giardiniera di verdure, bavarese al broccolo e balsamico”, un piatto a base vegetale che rielabora la classica giardiniera arricchendola di consistenze e sapori che giocano tra il dolce e l’acido.

Classe 1996, originario di Bordighera, Edoardo Traverso è il giovane executive chef di Identità Golose a Milano, il primo Hub internazionale della gastronomia. Appassionato fin da piccolo di cucina, frequenta la scuola alberghiera ad Arma di Taggia (Imperia) e nel frattempo comincia a fare esperienze in Italia e all’estero. Dopo il diploma vola a Londra per un periodo, prima di rientrare in Italia, dove conosce lo chef Andrea Ribaldone che affianca in alcune avventure tra Emilia Romagna e Piemonte. Nel 2018 entra nella brigata di Identità Golose Milano: inizia come capo partita, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di executive chef.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.