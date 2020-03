"Non parto mai da quello che piace al cliente, sarebbe piegarsi alle mode. Il punto di partenza è il piatto".



La filosofia di Diego Rossi è racchiusa in queste parole, che possono sembrare snob, ma indicano una scelta di campo: centralità alla cucina e agli ingredienti. Chef dal pedigree stellato, Rossi deve la notorietà a Trippa, trattoria moderna aperta a Milano insieme all’amico e socio Pietro Caroli, in cui il quinto quarto la fa da padrone. “Abbellire di meno, fare preparazioni più semplici, semplificare i processi e rispettare il prodotto” è la filosofia alla base del progetto Trippa.



Il Vitello Tonnato, la ricetta proposta per Striscia la notizia, da molti considerato il migliore nella città meneghina, è una reinterpretazione della tradizione in chiave moderna, a partire da ingredienti di ottima qualità.



Ingredienti:

Procedimento:

- 500 g Coscia di vitello (girello o fiocco)- 500 ml Olio di semi di girasole- 250 g Tonno sott'olio- 5 Filetti acciuga sott'olio- 3 Tuorli- 2 Cucchiaini succo di limone- 1 Uovo- 1 Cucchiaino capperi- 1 Cucchiaino senape di Digione- 1 Cucchiaino aceto- Fondo bruno- Olio extravergine di oliva- Sale Maldon- PepeSalare la carne e scottarla su ogni lato, utilizzando una padella antiaderente rovente, unta in precedenza con un filo d'olio. Far raffreddare la carne e metterla sottovuoto in un apposito sacchetto con un rametto di timo, uno spicchio d'aglio e un filo d'olio extravergine d’oliva.Immergere il sacchetto in un roner e far cuocere per circa 10 ore a bassa temperatura.Preparare una maionese con le uova, l'olio di semi, il sale, l'aceto, il limone e la senape montando tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una consistenza compatta.A questo punto mettere la maionese con tonno, acciughe e capperi in un robot da cucina e frullare il tutto. Trasferire la salsa ottenuta in un sifone, caricarlo con l'azoto e metterlo in frigorifero a raffreddare.Tagliare la carne in fette sottili, disponendole al centro del piatto in modo concentrico e intervallandole con della salsa tonnata.Terminare il piatto con il fondo bruno, i capperi sott'olio, un filo d'olio extravergine d’oliva, il sale Maldon e il pepe nero.Credits foto: Marco Varoli