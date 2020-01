La ricetta della Cassata siciliana di Corrado Assenza

La parola chiave per comprendere il mondo di Corrado Assenza è “artigianalità”. Le materie prime sono selezionate con cura e rigore e la lavorazione si rifà alla vecchia scuola, dove il tempo dedicato al lavoro è il vero valore aggiunto tanto che anche i canditi sono preparati in laboratorio.



La cifra di Assenza è quella del maestro che va all’essenza delle cose, senza inutili orpelli.



Ingredienti:



Cassata di 1,5 kg per 12/14 persone:



- 750 g crema di ricotta ovina zuccherata

- 250 g pasta reale di mandorla Cv Romana e pistacchio di Bronte DOP

- 150 g zucchero fondente

- 200 g bagna di pasticceria poco alcolica

- 100 g bucce di limoni e arance candite



Procedimento:



Foderare il bordo di uno stampo idoneo con la pasta reale di spessore 4 mm.



Bagnare uno dei dischi di pan di Spagna con la bagna e adagiarlo sul fondo facendolo aderire alla pasta reale. Riempire con la crema di ricotta e adagiare su questa il secondo disco di pan di Spagna bagnato.



Capovolgere ed estrarre la cassata su un supporto. Ricoprire di zucchero fondente caldo il disco superiore di pan di Spagna, far raffreddare e decorare con i canditi di arancia e limone.