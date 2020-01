La ricetta dello Spaghetto Milano di Andrea Ribaldone

Lo Spaghetto Milano di Andrea Ribaldone è nato in occasione di Expo2015 con l’intenzione di proporre un piatto che potesse essereLa caratteristica è data dalla. O meglio, per come lo chef stesso spiega, «un riso volutamente stracotto, mantecato con formaggio grana e burro, poi frullato per ottenere una crema di riso allo zafferano davvero singolare per morbidezza».Ricetta per 4 persone:400 g spaghetti2 ossibuchi30 g di concentrato pomodoro50 g di fondo bruno ossobuco1 carota1 cipolla1 costa di sedano1 foglia di alloro120 g di riso Carnalialcuni stimmi di zafferano1 l di brodo vegetale1 limoneburroformaggio granaprezzemoloolio extra verginePer il ragu di ossobucoTagliare sedano, carote e cipolla a dadini e far rosolare con un poco di olio. A parte, tagliare l’ossobuco a cubetti e far rosolare la carne in un filo d'olio. Unire la carne alla verdura e far cuocere per 3 ore con la foglia d’alloro e una parte del brodo.Per la crema di risoPreparare un classico risotto alla milanese : tostare il riso con un po’ di burro, bagnare in seguito con il brodo vegetale, aggiungere gli stimmi di zafferano, cuocere per 20 minuti e mantecare con abbondante formaggio grana e burro. Frullare infine il riso stracotto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Conservare un poco di brodo per mantecare gli spaghetti.Per la gramolataGrattugiare la buccia di limone e tritare il prezzemolo, poi mettere tutto in un contenitore e coprire con olio extra vergine.Per terminare il piattoCuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli e mantecarli con la crema di riso e il brodo rimanente. Impiattare gli spaghetti e guarnirli con il ragù di ossobuco e, per finire, con la gremolada