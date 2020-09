Quest’anno Striscia la notizia è “La voce dell’insofferenza”: attualità, inchieste, retroscena, rubriche, parodie per dare voce ai cittadini con l’inconfondibile stile ironico e provocatorio.



“L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni", spiega Antonio Ricci. "Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile”.