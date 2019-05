Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Giancarlo Magalli riceverà il Tapiro d’oro perché nella puntata di martedì della trasmissione I fatti vostri la collega Adriana Volpe ha svelato l’età del conduttore, che, non gradendo il gesto, ha controbattuto: «Sei una rompiballe». La bagarre tra Magalli, per questa frase accusato di sessismo dalla Volpe, è poi proseguita sui rispettivi account social dei conduttori. Intercettato a Roma da Valerio Staffelli, Magalli ha detto: «Non c’era bisogno di puntualizzare la mia età. La Volpe probabilmente voleva insinuare che forse è ora che mi ritiri e la lasci sola… Mi è scappato “rompiballe”. Mi dispiace, ho chiesto scusa, non volevo offendere nessuno. Però se un marito dice alla moglie “sei brontolona” non offende tutte le donne, ma solo la moglie».