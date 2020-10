È morto a Cagliari Marco Diana, ex maresciallo dell'esercito, divenuto uno dei simboli della lotta contro lo Stato per la vicenda dell'uranio impoverito utilizzato nelle missioni militari all'estero.



Diana aveva cinquant'anni e da più di venti conviveva con un tumore al sistema linfatico contratto dopo l'esperienza in Somalia nel 1993, dove vestiva la divisa del corpo scelto dei Granatieri di Sardegna.



È stato lui, con il suo volto e la sua voce, a perorare la causa di tutti quei militari malati per via dell'esposizione a sostanze cancerogene. Una lotta senza sosta, tra proteste e battaglie legali, tra cartelli e appelli sui social, per far sì che la questione non venisse dimenticata.

"Non è una lotta personale, ma è quella di tutti i servitori dello Stato che si sono ammalati nell'assolvere il loro dovere", è la frase che ha sempre contraddistinto lo spirito con cui ha affrontato questi anni.



Marco Diana aveva portato la sua testimonianza, nel 2011 anche a Striscia la notizia, che già da anni si occupava dei rischi per la salute dei militari.