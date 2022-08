Capolavori italiani in cucina: le ricette che (forse) vi siete persi

Anche nella stagione 2021/2022 il nostro Paolo Marchi ci ha deliziato con la sua rubrica “Capolavori italiani in cucina”, che attraversa in lungo e in largo il nostro Paese per scoprire i piatti più curiosi creati dagli chef.



In uno degli ultimi servizi di questa stagione ci ha portato in Liguria, illustrando la ricetta del “Riso, ostriche, noci e borragine”, un incontro tra l’entroterra ligure e il mare. Qui intervista il giovane chef Giorgio Pignagnoli ed esplora la ricchezza del territorio ligure, mescolando elementi di terra e di mare, grazie all’Orto Rampante, un progetto di agricoltura sostenibile.