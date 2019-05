Eccellenze milanesi, Giovanni Gastel ospite a Striscia la notizia

Un'altra eccellenza milanese ospite di Striscia la notizia. Nella puntata di giovedì 21 febbraio Ficarra e Picone hanno accolto Giovanni Gastel, uno dei fotografi italiani più famosi al mondo.

Ultimo di sette figli di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, è noto soprattutto per il suo lavoro nel campo della moda.



La sua passione per la fotografia nasce negli anni Settanta, quando ha inizio un lungo apprendistato che lo porterà ad avere la sua prima grande occasione, lavorare per la casa d'aste Christie's.



Era il 1975. Nel 1981 si avvicina al fashion system realizzando alcuni still life sulla rivista Annabella. L'anno dopo inizia a collaborare con Vogue Italia e altre riviste specializzate come Mondo Uomo e Donna.

La consacrazione è datata 1997, anno in cui gli viene dedicata la prima mostra personale alla Triennale di Milano, curata da Germano Celant.



I suoi scatti hanno fatto il giro del mondo, da Parigi a New York a Monaco, e il suo nome viene ormai affiancato a quello di mostri sacri della fotografia come Helmut Newton, Annie Leibovitz e Oliviero Toscani.

Ha pubblicato diversi volumi, sia fotografici che raccolte di poesie (altra sua grande passione), ed è stato l'autore della copertina del libro Me Tapiro, del patron di Striscia Antonio Ricci.



Attualmente è Presidente dell'Associazione Fotografi Professionisti, membro permanente del Museo Polaroid di Chicago e membro del Consiglio di Amministrazione del Museo di Fotografia Contemporanea, partner della Triennale di Milano.