Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti è a Vicenza, più precisamente a Campo Marzo, il parco di fronte alla stazione ferroviaria.



L’inviato di Striscia documenta il diffuso spaccio di droga, che avviene alla luce del sole e a pochi passi dalla gente, tra cui studenti in uscita dalle scuole.



«Hanno cocaina a non finire – dichiara Brumotti – e la loro particolarità è che si muovono in bicicletta, con la droga nascosta nella bocca. I passanti e i frequentatori del parco, ogni giorno, sono costretti a dribblare gli spacciatori».



Spacciatori che in un primo momento, alla vista dell’inviato, si dileguano, ma che successivamente reagiscono cercando di colpire lui e la troupe con delle pietre e lanciandogli contro le loro biciclette.



Le telecamere del tg satirico riprendono anche la reazione di alcuni cittadini italiani, che, non gradendo la presenza della troupe, insultano Brumotti («Pezzo di m**a», «Figlio di una mign*a»), lo minacciano di morte («Infame di m**a tra un po’ ti tagliano la gola») e aggrediscono lui e l’operatore.



