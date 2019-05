A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), Rajae Bezzaz si occuperà dell’insostenibile situazione dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia.

L’inviata del Tg satirico si è recata a Ventimiglia (Imperia), punto caldo dell’emergenza profughi, dove alcuni ragazzi minorenni le hanno mostrato le drammatiche condizioni nelle quali sono costretti a vivere e hanno raccontato di essere stati respinti dalla Francia, nonostante la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

Molti ragazzini tentano quindi pericolose vie alternative per attraversare il confine: a piedi, lungo l’autostrada o pagando un passeur, qualcuno esperto dei sentieri di montagna che portano in Francia.

Rajae, infine, ha chiesto il parere dell’avvocato Pietro Massarotto, presidente di Naga Onlus (Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti), che ha dichiarato: «Sia la Francia che l’Italia hanno firmato quella convenzione, quindi si tratta di respingimenti irregolari».



