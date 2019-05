A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Lorenzo Insigne riceverà il Tapiro d’oro per aver “illuso” il Napoli con il goal che, nella partita di lunedì contro il Milan, ha dato alla squadra di Sarri un vantaggio sui rossoneri durato, però, soltanto cinque minuti. A Valerio Staffelli, che lo ha intercettato a Castel Volturno (Caserta), l’attapirato attaccante del Napoli ha detto: «Speravamo di vincere, ci aspettavamo un Milan diverso. Però noi abbiamo fatto la nostra partita e ce l’abbiamo messa tutta. Speriamo di rifarci. Il campionato è ancora lungo, lotteremo fino alla fine». Quanto a un suo possibile ingresso nella rosa della Nazionale, la decisione spetta solo a Conte: «Sto dando il massimo per riconquistare la sua fiducia e spero che arrivi la chiamata al più presto». A proposito del “caso Totti”, infine, Insigne si è detto dispiaciuto: «Ha dato tanto alla Roma. La società non dimentica e sono sicuro che si chiariranno».



