A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Arisa per essere andata in onda ubriaca durante la prima puntata dei Live di X Factor giovedì scorso.

La cantante, raggiunta dal tapiroforo a casa sua, a Milano, ha spiegato: «Prima della diretta ero molto ansiosa, anche perché, essendo l’unica donna giudice a X Factor in mezzo a tre uomini, è un po’ difficile farsi spazio. Così, per riuscire a sbloccarmi ed essere un po’ più sciolta, tra un brindisi di benvenuto e un altro, devo aver esagerato con lo spumante. È per questo che ero un po’ brilla».