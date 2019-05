A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) la giornalista del Tgcom24 Gaia Padovan riceverà il Tapiro d’oro per una gaffe durante la conduzione del telegiornale. La presentatrice, che è scoppiata a ridere in diretta tv mentre leggeva il sommario, raggiunta da Valerio Staffelli si è giustificata: «È colpa della redazione. Era un racconto molto divertente su un collega, ma è un aneddoto che non posso rivelare. Mi dispiace, è andata così, però meglio ridere che piangere, no? E comunque il responsabile del Tg è il direttore. Dovresti cercare lui». Il tapiroforo di Striscia ha quindi raggiunto Paolo Liguori, direttore del Tgcom24, che ha detto: «Per noi il Tapiro è una medaglia, lo terremo in redazione».

