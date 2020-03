Adriana Volpe contro gli autori del Gf Vip: “Sono inca***ta nera”

Adriana Volpe non ci sta a finire nel tritacarne del gossip e dopo la puntata di ieri sera del GF Vip ha deciso di togliersi il microfono in segno di protesta verso gli autori del programma.



A scatenare la reazione dell’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia è stato il momento a lei dedicato in puntata, durante il quale è stato mostrato in un video un frammento di una lettera del marito Roberto Parli.



Terminato il video, la Volpe ha voluto giustificare i comportamenti che potrebbero aver dato fastidio al padre di sua figlia Gisele: “Qua dentro viviamo vicini, condividiamo un’intimità che all’esterno non sarebbe neanche pensabile (…). Quel limite che al di fuori c’è, qua dentro la casa è diverso. Molte volte abbiamo momenti anche di fragilità e un abbraccio è importante. Che sia fatto da un ragazzo o una ragazza. Andrea Montovoli, Denver, Paolo sono persone che mi sono state vicino e un loro abbraccio per me è importante. Quando ho momenti di crisi non ho piacere a far vedere un’Adriana fragile, cerco sempre rifugio perché penso a mia figlia che è piccola (…) e voglio farle vedere una mamma felice e forte”.



Terminato il programma, però, la showgirl si è tolta il microfono, in palese forma di protesta contro gli autori del programma, come ha platealmente confessato ad Antonella Elia. Alla domanda di quest’ultima che le chiedeva se fosse arrabbiata, Adriana Volpe ha ammesso: “Sono inca***ta nera con loro”.



Qui il video in cui riceve la lettera del marito e della reazione post diretta.