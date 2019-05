La notizia del giorno sono gli arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. Nei confronti dei due, e di un terzo soggetto, viene contestata l'emissione di fatture inesistenti. Diversi siti di informazione hanno diffuso la notizia e lo ha fatto anche Open, il nuovo sito diretto e fondato da Enrico Mentana. Si è verificato però un grave errore, inerente alla privacy. Infatti a corredo dell'articolo è stata allegata la foto degli atti con i dati sensibili delle persone coinvolte dal provvedimento non oscurati. Immediati i commenti sul Web in cui si evidenziava "l'incidente". Sono poi arrivate le scuse del direttore Enrico Mentana sul suo Facebook personale: "Per molti minuti nella foto del link - su cui non avevo visuale - sono apparsi gli indirizzi delle persone sottoposte al provvedimento giudiziario, ora doverosamente oscurati. Chiedo anche personalmente scusa".