Tanti auguri Valentino!

Attore, cabarettista, conduttore, sceneggiatore e regista. Tutti i successi di Valentino Picone dagli esordi fino all’ultimo film “Santocielo”, insieme al suo storico compagno Salvatore Ficarra. Il video con i momenti indimenticabili della sua esperienza al bancone di Striscia la notizia.

In occasione del compleanno di Valentino Picone vi proponiamo un video con i momenti più divertenti e le papere del conduttore al bancone di Striscia la notizia. La sua avventura al tg satirico inizia il 25 aprile 2005, con il compagno Salvatore Ficarra. Picone ha condotto 17 stagioni per un totale di 1.241 puntate, fino all’ultima del 5 dicembre 2020.

Valentino Picone, non solo cinema. Dal debutto come comparsa al film Santocielo del 2023

Valentino Picone inizia la sua carriera come cabarettista dopo essersi laureato in giurisprudenza. Ma la sua passione per il cinema è più forte e lo porta a debuttare nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel 2000 fa la comparsa in Chiedimi se sono felice (2000) di Aldo, Giovanni e Giacomo. Da Nati stanchi (2002) a Santocielo (2023), negli anni Picone colleziona un gran numero di successi, anche in televisione.

Il 4 dicembre 2023 il duo comico ha fatto la sua ultima apparizione al tg satirico di Antonio Ricci e in quell’occasione ha presentato le papere e le scene più esilaranti di Santocielo, uscito il 14 dicembre 2023 nelle sale italiane.