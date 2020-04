"Felicità" è una delle canzoni più ascoltate in questi giorni di quarantena, specie durante le - ormai poche - esibizioni dai balconi di quegli irriducibili che continuano a voler mantenere alto il morale nonostante il Coronavirus.



E proprio "Felicità" è il brano scelto da Al Bano per portare qualche minuto di leggerezza a Bari, fuori dall'hotel che ospita medici e infermieri impegnati nei reparti del Policlinico per fronteggiare l'emergenza.



Il cantante, armato di microfono, si è piazzato sotto le finestre della struttura e ha iniziato a intonare uno dei suoi brani più famosi, dedicandolo al personale che da settimane è in prima linea al fianco dei malati. Per questo molti di loro hanno scelto di stare lontani dai propri cari, per evitare il diffondersi dell'epidemia, e soggiornano in un albergo.



Il filmato è stato pubblicato sul profilo Instagram del Policlinico di Bari: "Al Bano improvvisa una canzone per medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico. Per non esporre i propri cari al rischio contagio hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie e sono stati ospitati nel Hi Hotel di Bari. Grazie!", si legge nel post.