Boom di ascolti per la nuova edizione di Paperissima Sprint!

Boom di ascolti per la prima puntata dell’edizione estiva di Paperissima Sprint, che ieri, lunedì 10 giugno, è stato il programma più visto della giornata con 3.859.000 telespettatori e il 17.19% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma condotto per la prima volta da Vittorio Brumotti, le Veline Shaila e Mikaela con il Gabibbo ha ottenuto il 19.69% di share. Alle 21.27, il varietà di Antonio Ricci ha raggiunto picchi di oltre 4.700.000 telespettatori (4.751.000 spettatori), pari al 20.38% di share e al 22.77% di share sul target 15-64 anni. Rispetto all’esordio 2018, Paperissima Sprint è cresciuto di 151.000 telespettatori e di 1 punto di share sia sul pubblico totale, sia sul pregiato pubblico attivo.







Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dichiara: «Paperissima Sprint vincente per tutta l'anno, dove la domenica è sempre stata leader, si conferma anche nella stagione estiva un grandissimo successo. Ieri, all'esordio, ha dominato l’intera giornata con un ascolto straordinario, confermandosi uno dei programmi più amati dai telespettatori di ogni età. Antonio Ricci è un talento della televisione italiana e questi risultati, ottenuti in una fascia oraria importantissima, ne confermano il genio e l'altissima professionalità. Grazie a lui, al meticoloso lavoro del suo team di autori, all’intera squadra produttiva e al nuovo quartetto di conduttori: l’irresistibile Vittorio Brumotti, le due Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il mitico Gabibbo».