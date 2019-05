#spacciatour di Vittorio Brumotti contro il traffico di stupefacenti fa tappa a Parma (dopo Milano, Zingonia, Padova, Bologna e Roma).

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) lo #spacciatour di Vittorio Brumotti contro il traffico di stupefacenti fa tappa a Parma (dopo Milano, Zingonia, Padova, Bologna e Roma). Oggi ad affiancare l’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci e la sua troupe ci sarà un nuovo alleato: un mini Gabibbo che, a cavallo di un’auto radiocomandata, insegue decine di pusher che si danno alla fuga dopo essere stati sorpresi dalle telecamere di Striscia. Gli stessi spacciatori, ripresi di nascosto, fino a pochi attimi prima dell’intervento di Brumotti e del Gabibbo cercavano di vendere cocaina.

Un abitante di Parma, intercettato da Brumotti, ha commentato:«È pieno di spacciatori, non si può più vivere. I bambini e le vecchiette non possono più uscire, neanche per andare in pizzeria. È uno schifo».