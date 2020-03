Valeria Marini e Fernanda Lessa hanno più volte provocato l’ira di Antonella Elia, che le accusa di provocarla con alcuni loro atteggiamenti. Gli screzi tra la showgirl del Bagaglino e l’ex ragazza di Non è la Rai non sono nuovi ai più fedeli telespettatori e sono sfociati in una rissa all’interno della casa dopo che questa le ha rivolto un rosario, come per volerla esorcizzare.Per questo motivo Signorini ha esordito, in puntata, sottolineando che come queste pratiche ricordino “usanze medievali” e che la rivendicazione di Valeria della sua fede sia in realtà fuori luogo in un contesto come il GF Vip.



, che dopo la puntata è sparita dal radar delle telecamere., che sui social ha scritto: "Mi vergognerei fossi in tutti voi, peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia, e i video ce li ho io qua presenti, dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?"., infatti,e che questi potrebbero aver determinato l’eliminazione di Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli.Un altro episodio che ha fatto infervorare gli spettatori ha visto protagonista Asia Valente.Nonostante le numerose polemiche esplose sui social, con gli utenti che chiedevano a gran voce la squalifica della concorrente,Signorini si è infatti limitato a sottolineare la stupidità dell’affermazione pregando la ragazza di chiedere scusa a tutti per l’espressione infelice che aveva usato.Alla luce di queste vicende,Sui social l’hashtagè arrivato in prima posizione in meno di 24 ore. Il testo della petizione recitava: “Dato il pessimo lavoro che sta svolgendo Alfonso Signorini, (…) chiediamo la sostituzione immediata vista la conduzione, fatta di favoritismi palesi, impunizione di violenza fisica e verbale (come quella di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini), umiliazione di chi in realtà è vittima, denigrazione dei credi religiosi, non considerazione minima di alcuni concorrenti amati e genuini(vedi Denver, Patrick o Licia), dando così un pessimo esempio a casa e creando un forte malcontento tra gli spettatori del programma”.A ciò si aggiunge la testimonianza di"Oggi come ogni puntata (…) ero tra il pubblico. Entriamo e un signore inizia a dirci che quando Antonella Elia avrebbe parlato noi dovevamo applaudire. E così è stato, un ragazzo due file dietro me ha fischiato ed è stato allontanato in malo modo da due persone in cappotto e sciarpa. Volevo dire a tutta la redazione di Grande Fratello, non vi vergognate nemmeno un po'?"Gli autori del programma ascolteranno le richieste del pubblico?