Oggi a Striscia, la tessitura della canapa a Champorcher (Aosta)

Fino al secolo scorso l’Italia era uno dei maggiori produttori di canapa al mondo, e a Champorcher la tessitura della canapa era un’arte, che Mariagiovanna e tutte le socie della cooperativa locale mantengono viva.

Sulle rive della Dora, gli steli maceravano in acqua corrente poi si battevano per estrarre la fibra tessile. Il lavoro al telaio era molto diffuso, il laboratorio si trovava nella stalla. Ancora oggi, le mani e i piedi delle tessitrici si muovono come gli ingranaggi di una macchina. I pedali muovono i licci che alzano e abbassano i fili dell’ordito. Le mani controllano il tessuto e governano la navetta con il filo della trama. La canapa è più robusta e resistente della lana, una fibra naturale ed ecologica riscoperta anche dalle grandi case di moda.

