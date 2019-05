Lunedì 19 marzo sarà inaugurato, a Biancavilla (Catania), il nuovo plesso ospedaliero “Maria Santissima Addolorata”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza che ha detto: «In queste settimane ho potuto vedere tanta sanità che funziona e che va raccontata, ma c’è ancora da lavorare per dare alla Sicilia un sistema finalmente efficiente in ogni territorio». Striscia la notizia, con Stefania Petyx, si interessò della vicenda quando nonostante i numerosi e ripetuti annunci di inaugurazione, la struttura rimaneva chiusa. Il caso destò polemiche e, in diversi casi, dirigenti sanitari, amministratori comunali e politici non fecero bella figura.