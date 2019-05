Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Tito Boeri riceverà uno speciale Tapiro francobollato perché le "buste arancioni", che l'INPS avrebbe dovuto inviare ai lavoratori con la simulazione della pensione, non sono mai state spedite. Valerio Staffelli, che ha intercettato Boeri a un convegno nella Palazzina Pucci di Modena, gli ha chiesto: «Quella delle "buste arancioni" è un'iniziativa così pregevole e così ostacolata dallo Stato, ma perché?». Il numero uno dell'INPS ha risposto: «Non lo so neanche io, non dovete chiederlo a me, ma entro il 2016 le manderemo a tutti. Non abbiamo mai chiesto soldi al governo, quelli li abbiamo già. Abbiamo solo chiesto flessibilità nella gestione del bilancio, ma per adesso non ce l'hanno data, troveremo un altro modo». Staffelli è andato poi fino a Roma, davanti a Palazzo Chigi, per consegnare un grosso Tapiro d'oro al Governo Renzi, chiamato in causa dal Presidente dell'INPS.