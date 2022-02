Enrico Lucci fa zompare i politici al ritmo di "Super Mattarello"

Da Antonio Tajani a Matteo Salvini, da Pier Luigi Bersani a Renata Polverini: questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Enrico Lucci celebra il bis insediamento al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella facendo cantare e ballare i politici sulle note della canzoncina per bambini “Il mattarello”.



«A Pierluì», dice Lucci a Bersani, «fammi vedere come ballavi nelle balere di Rimini. Oppure ballavi quei lenti in cui allungavi le mani?». «Come una piovra», risponde l’ex segretario del Pd.



