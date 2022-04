Enrico Lucci senza pace: "Ma Matteo Salvini, perché non twitti più?"

L’indimenticabile “citofonata”, i commenti sul Festival di Sanremo, quelli su Tommaso Zorzi e sugli stranieri nel calcio: ma ora, dopo il celebre incontro con il sindaco polacco, di Matteo Salvini sui social si nota soprattutto il silenzio. Perché il leader della Lega non cinguetta più? Enrico Lucci indaga coi politici italiani stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).



Da Stefano Fassina («Francamente non mi manca») a Laura Boldrini («Sembra pure a me un po' appannato»), l’inviato di Striscia riesce a intercettare anche il leader della Lega, a cui chiede: «Non hai detto niente su Al Bano che non vuole sposare la Lecciso o sulla cameretta nuova del figlio di Belen: promettimi che farai qualche tweet». E Salvini promette: «Sono gravi lacune, prenderò in seria considerazione la tua indicazione. Anzi, aggiornami su Belen, Al Bano e tutti quelli che vuoi».