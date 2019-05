Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli incontra Franco Terlizzi che conferma il fatto che altri naufraghi si erano detti disposti ad appoggiare Eva Henger nella sua denuncia del canna-gate, proprio come dichiarato dalla Henger stessa. Terlizzi dichiara infatti: «Qualcuno ha detto a Eva, quando era sull’isola: “Secondo me le devi dire ‘ste cose qui”». E chi, tra i naufraghi, lo avrebbe fatto? «Craig per primo ha detto: “Tu devi dire ‘ste cose qua”». Incalzato da Staffelli, poi, aggiunge: «Parecchia gente appoggiava Eva» e fa anche il nome di Giucas Casella.

Terlizzi dà anche un giudizio sul comportamento di Francesco Monte e sul fatto che avrebbe portato la droga sul pulmino che trasportava i naufraghi: «Se devo dire una cosa a Francesco Monte allora dico: “Hai fatto una grandissima ca**ata”».