Il 27 aprile è la Giornata Mondiale del Tapiro e quale occasione migliore per ricordare alcuni momenti indimenticabili sul premio più famoso di Striscia la notizia, il Tapiro d'oro?



Il Tapiro d'oro nasce nel 1996 come premio da consegnare a chi aveva compiuto qualche gesto eclatante che si era ritorto contro di lui o aveva scatenato indignazione. Anche questo trofeo, come altre invenzioni di Striscia, ha un'origine biblica: "è la trasposizione dell'idolatrato Vitello d'oro", confessa lo stesso Antonio Ricci nel libro Me Tapiro.



In pochi ricordano che il primo tapiroforo designato fu il Gabibbo, che solo nel 1997 lasciò l'incombenza a Valerio Staffelli.



Da allora ne sono stati consegnati più di 1300, non tutti accettati con troppa filosofia, anzi.



Negli anni diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'informazione hanno ricevuto la visita di Velrio Staffelli.



I più attapirati, a oggi, sono Belen Rodriguez, a quota 28 e Fiorello che si è fermato a 25.



L'ultimo Tapiro d'oro, dei ben 1329 che sono stati consegnati, è stato quello a Camila Raznovich, conduttrice di Kilimangiaro.





Mentre la versione originale del Tapiro è stata spesso arricchita e personalizzata per consegne d'eccezione, in pochi ricordano che nel 2013 è stata lanciata una versione inedita del premio di Striscia: il Tapiro immacolato, che al contrario di quello d'oro era totalmente bianco e per l'occasione veniva consegnato dall'inviato di bianco vestito, Moreno Morello.



Il primo a riceverlo era stato Matteo Renzi perché apostrofato, anche da alcuni colleghi di partito, con epiteti che avrebbero fatto impallidire chiunque.