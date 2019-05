I Monopoli di Stato rispondono al servizio di Capitan Ventosa

Il regolamento del gioco è consultabile sia sul sito sia nelle ricevitorie di gioco e non viene nascosto al giocatore che è libero di scegliere (ma anche di non farlo) quella modalità di gioco, conoscendo prima di farlo le probabilità di vincita. Per quanto riguarda il gioco a vincita immediata del SuperEnalotto , dal momento in cui questo gioco è stato immesso sul mercato (2.2.2016), le giocate hanno subito una diminuzione, seppur lieve. Infatti, da una raccolta media mensile di 101 Ml€ nel 2016 si è passati a una raccolta media mensile di 91 Ml€ nel 2017. Poiché il costo fisso di una giocata è pari a 1 €, la diminuzione ovviamene riguarda anche il numero delle giocate, che quindi è diminuito di circa il 10%. Questo a dimostrazione del fatto che le modalità correlate di gioco non hanno incentivato nè portato ad alcun aumento delle giocate . Per quanto riguarda, poi, la scelta dei numeri vincenti (che comportano, peraltro, una vincita esigua, pari a 25 €) questa avviene in modo randomico, sulla base di un sistema collaudato con un algoritmo c.d. di MERCENNE TWISTER, già utilizzato per i giochi numerici a totalizzatore.

In particolare, come saprete, si possono verificare 4 casistiche di quadrati non vincenti:

-3 numeri presenti nelle combinazioni e 1 no;

-2 numeri presenti nelle combinazioni e 2 no;

-1 numero presente nelle combinazioni e 3 no;

-0 numeri presenti nelle combinazioni.

I 4 casi sono assegnati dal terminale in maniera assolutamente casuale ed è possibile dimostrare che questi eventi accadono con la stessa probabilità.

Relativamente, poi, all’affermazione che “la scelta dei 4 numeri fatta dal ricevitore non è casuale ma prestabilita” occorre precisare che il sistema utilizzato evita di poter “prestabilire” quale sia la schedina vincente, in quanto il contatore è unico a livello nazionale, proprio per evitare di poter prevedere con certezza dove e quando potrà essere assegnata una vincita immediata. Non c’è modo, neppure per gli operatori, di visualizzare il valore attuale del contatore.

Non si intende, infine, entrare, né è nostra competenza farlo, nel merito del meccanismo biochimico della quasi vincita che, secondo un vostro esperto non specificato, spingerebbe il giocatore a giocare. Il nostro approccio è responsabile nei confronti di un problema che sicuramente esiste ma di cui non è ancora dato avere dati oggettivamente rilevabili. Proprio per questo ci siamo affidati al competente Istituto Superiore di sanità: è infatti interesse dell’istituzione – dunque di tutti noi – avere dati di partenza certificati sul problema e sui soggetti a rischio. Ciò al fine di individuare, con il supporto e la competenza degli enti preposti, le migliori strategie per un’efficace prevenzione e cura delle patologie connesse.



L’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli