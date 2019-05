Questa sera, venerdì 8 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione intervista Matteo Salvini sul brano presentato al Festival di Sanremo da Achille Lauro, Rolls Royce. Una canzone che inneggia alla droga, all’ecstasy.

Il ministro dell’Interno dichiara: «È terribile: mi fa schifo solo l’idea». E ancora: «Mi sembra che stia ammiccando, non è la macchina. Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene». Ghione inoltre domanda: «Ma chi ha selezionato sia il cantante che il pezzo, non si sarà fatto una leggerissima domanda?». Il ministro risponde: «Tu dici che è Baglioni? Non farmi polemizzare con Baglioni che ho già i miei problemi». E aggiunge: «Preferivo le caramelle dei Dear Jack, rispetto alle Rolls Royce di sto tizio».