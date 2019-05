La prova del cuoco, irruzione a sorpresa di Antonella Clerici

Elisa Isoardi nonostante abbia il cuore in subbuglio e per ora sembra sia ancora single (Enzino Iacchetti se ci sei batti un colpo...), oggi si è rasserenata grazie ad una sorpresa a "La prova del cuoco". Durante la diretta del cooking show di Rai Uno, è apparsa la conduttrice storica Antonella Clerici che è corsa ad abbracciare l'erede del programma. "Le avevo promesso che un giorno sarei arrivata a sorpresa, subito dopo Sanremo Young, ma lei non ci credeva", ha dichiarato Antonellina. Baci, abbracci e pacche sulle spalle, le due sembrano andare d'amore e d'accordo. La Clerici si è congedata dal suo pubblico, rivelando che si sarebbe riposata un po' e che fino a settembre non ricomparirà in tv.