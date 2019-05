Max Laudadio torna da una vecchia conoscenza: l’urologa Maria Colavita, già pizzicata nel 2008 ospite della trasmissione di Raiuno I soliti ignoti, nonostante fosse ufficialmente in malattia. In seguito all’inchiesta di Striscia la dottoressa era stata licenziata dall’ospedale dove lavorava e aveva patteggiato la pena a un anno e sei mesi con la condizionale. Dopo 10 anni l’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci è tornato dalla dottoressa, che ha ripreso a lavorare come medico di base, perché i suoi pazienti non riescono a farsi visitare: a quanto raccontano, infatti, la Colavita è sempre assente. Nel frattempo, però, effettua visite ginecologiche privatamente e, da quanto dice la stessa dottoressa, lavora anche in una clinica ad Abu Dhabi, guadagnando 20.000 euro al mese.