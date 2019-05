Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Emanuele Filiberto di Savoia per aver condiviso e poi cancellato un tweet contro i partigiani (“parassiti partigiani”) proprio nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile scorso.

Il rampollo di casa Savoia, intercettato a Parigi sotto la Tour Eiffel, ha spiegato: «Ho visto sul mio account Twitter questo retweet di un articolo scritto da qualcuno che non conosco, dunque non erano parole scritte da me, sulle associazioni partigiane. Quando l’ho saputo l’ho tolto e ho posto denuncia per vedere chi fosse stato. Non sono stato io. I partigiani sono persone che vanno rispettate, che hanno lottato, che hanno dato la vita per la libertà di un Paese e questo comunque va rispettato».

Emanuele Filiberto, che durante la consegna della statuetta ha perso il telefono nella Senna, ha anche parlato dei 260 milioni di euro che i Savoia chiesero allo Stato italiano nel 2007 come risarcimento per i danni morali subìti in 54 anni di esilio: «Quando faccio delle cazzate dico: “Ragazzi, scusatemi ho fatto una cazzata e basta”. La richiesta di risarcimento era una gran cazzata e l’ho ritirata subito».