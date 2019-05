Striscia la notizia, oltre 6.300.000 salutano Michelle e Gerry

Ottimi ascolti per Striscia la notizia, che ieri, lunedì 15 aprile, all’esordio di Michelle Hunziker e Gerry Scotti alla conduzione della 31esima stagione, è stato il programma più visto dell’intera giornata con 5.192.000 di telespettatori e il 19.04% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, lo storico Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 21.36% di share. Alle 21.28, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi che superano i 6 milioni di telespettatori (6.323.896), pari al 22,95% di share e al 25,53% di share sul target 15-64 anni.



Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Ancora una vittoria per Striscia la notizia. Un rapporto consolidato con il pubblico da 30 anni e consacrato, giorno dopo giorno, da risultati fondamentali sia dal punto di vista editoriale che pubblicitario. Il talento inesauribile di Antonio Ricci rende sempre nuovo e attuale il Tg satirico campione d’ascolti, contribuendo quotidianamente al successo del dato di prime time di Canale 5. Grazie ancora una volta al genio di Antonio Ricci. E bentornati a due straordinari Gerry Scotti e Michelle Hunziker che ieri hanno ricevuto il testimone alla conduzione da due incredibili Ficarra e Picone».