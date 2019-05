Striscia la notizia premiata dal Moige per l’impegno contro la droga

Striscia la notizia è nei primi posti della classifica dei programmi family friendly stilata dall’Osservatorio Tv del Moige. Il Movimento Italiano Genitori commenta: «Di servizi di denuncia, quelli scomodi che in pochi hanno il coraggio di fare, Striscia la notizia ne fa parecchi ogni anno. Ma in questo mese la nostra attenzione si sofferma sui servizi di Vittorio Brumotti, proprio perché vanno in contrasto con quanto accaduto all’Isola dei famosi: la droga è un male che va contrastato e che alimenta un mercato in mano alla malavita, a danno specialmente dei nostri giovani. Brumotti e le troupe di Striscia non hanno paura di denunciare i luoghi dello spaccio rischiando in prima persona, subendo infatti spesso aggressioni da parte dei malavitosi portati allo scoperto. Interessante anche il servizio di Max Laudadio che sembra chiarire una situazione piuttosto complessa e non giustificabile di presenza e uso di marijuana massiccio nel Reality. Il problema dell’accesso alla droga da parte dei giovani è serio e preoccupante per i genitori che faticano nel preservare i propri figli dai danni conseguenti all’uso di qualsiasi sostanza stupefacente. Che arrivi una condanna da parte dei media è importantissimo per rafforzare il messaggio ricevuto in famiglia e non lasciare soli i genitori».