Michelle: «Gerry grande amico e professionista, mi sono divertita tantissimo e il pubblico se ne è accorto»

Gerry: «Striscia è un ritorno a casa e, anche se faccio televisione da anni, è come fare un master»

Questa sera, sabato 3 febbraio, Michelle Hunziker e Gerry Scotti condurranno la loro ultima puntata della 30ª edizione di Striscia la notizia.

Gerry e Michelle salutano così i milioni di telespettatori del Tg satirico di Antonio Ricci:



Michelle Hunziker: «Ancora una volta Gerry si è dimostrato un vero amico e un grande professionista con il quale mi sono divertita tantissimo e direi che, visti gli ascolti, il pubblico se ne è accorto. Ringrazio tutto il team di Striscia ma soprattutto i telespettatori che ci seguono da così tanto tempo»..



Gerry Scotti: «Questo mese a Striscia per me ha significato letteralmente un ritorno a casa! L’affetto e l’affiatamento con Michelle sono rimasti invariati negli anni. L’abbiamo percepito noi, gli autori, i tecnici, il pubblico. Devo poi ringraziare Antonio Ricci per l’opportunità perché, anche per uno che fa televisione da anni come me, condurre Striscia equivale a fare un Master. E come diceva Califano: “Non escludo il ritorno”».