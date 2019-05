Si conclude questa sera una 28esima edizione ricca di successi e di inchieste memorabili per Striscia la notizia. Tra le più significative della stagione, quella sull’Agenzia delle entrate, nata dalle segnalazioni di centinaia di contribuenti esasperati, in particolare, dalla modalità, spesso aleatoria e imprevedibile, con cui viene definita l’imposta di registro dei terreni e degli immobili non residenziali.

Quella che è appena terminata è stata un’altra edizione trionfante per Striscia la notizia, ancora una volta leader indiscussa della stagione televisiva sul pubblico attivo.



Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Striscia la notizia è da anni il cardine del palinsesto di Canale 5. E quest’anno lo è stato ancora di più. Risultati straordinari, sempre in crescita, che hanno stracciato la concorrenza durante tutta la stagione sia sull’intero universo degli individui sia, naturalmente, sul pregiato target dei 15/64 anni (otto punti percentuali il distacco dalla concorrenza), regalando al dato di prime time di Canale 5 un contributo fondamentale, determinante. Antonio Ricci è un genio della televisione. Il suo talento inesauribile crea ogni giorno un programma sempre vivo, di grande qualità, dove la satira pungente, le denunce sociali si integrano al divertimento più arguto. Uno dei programmi più belli della televisione italiana di sempre. Grazie ancora una volta e complimenti ad Antonio, alla sua squadra e a tutti i bravissimi professionisti che si sono avvicendati dietro al bancone di Striscia».



Tra le novità di questa stagione di Striscia la notizia, il debutto di 5 nuovi inviati: Pinuccio (Alessio Giannone), Rajae Bezzaz, Riccardo Trombetta, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano) e Chiara Squaglia.

Inoltre, tanti conduttori si sono alternati dietro al bancone del Tg satirico più famoso e seguito d’Italia. Ad affiancare per la prima settimana la padrona di casa Michelle Hunziker è toccato a Maria De Filippi, poi a Gerry Scotti e infine a Mara Venier, che ha ceduto il testimone per un mese a Christian De Sica. Alla conduzione si sono poi succedute le storiche coppie Greggio-Hunziker, Greggio-Iacchetti, ancora Greggio-Hunziker e, per finire, i siciliani Ficarra e Picone.



Antonio Ricci è come sempre al lavoro per una 29esima edizione piena di tante nuove sorprese e inchieste.