Si conclude un anno molto positivo per Striscia la notizia, trasmissione top dell’access prime time 2016. Infatti, dall’1 gennaio al 29 dicembre, su 211 puntate, il tg satirico di Antonio Ricci (condotto in questi giorni dalla coppia storica Ezio Greggio - Enzo Iacchetti), è stato il programma più visto dell’access prime time per 154 volte e per 67 di queste, è stato il programma più seguito dell’intera giornata televisiva.