La conduttrice del Festival di Sanremo Virginia Raffaele nell'occhio del ciclone a causa di uno sketch. Un grammofono si inceppa e poi ecco arrivare il nome del demonio, che sarebbe stato pronunciato per cinque volte, in diretta sul palco di Sanremo dalla conduttrice che cantava al contrario. Questo il momento protagonista nelle ultime ore di un caso che vede l'attrice addirittura al centro di un appello di un esorcista, don Aldo Bonaiuto.



All'artista, il sacerdote della Comunità Giovanni XXIII ha chiesto infatti spiegazioni sulla presunta "invocazione di Satana" in Eurovisione, rimproverandole inoltre di aver mancato di rispetto "specialmente alle tante persone che sono realmente oppresse dalle forze del male" con quella che "apparirebbe" come una "gag spiritosa ma poi stonata perché sembra non tenere conto della sensibilità di tante persone che soffrono a causa della presenza del maligno. Pur non comprendendo quale fosse l'intento - ha scritto il don sulle pagine del sito Interris - il ridicolizzare o, ancor più grave, inneggiare il nome di Satana in prima serata su Rai Uno, penso sia stato uno scivolone sconcertante".



E' intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini: "Capisco e condivido le preoccupazioni espresse da don Aldo Buonaiuto. Non bisogna sottovalutare il problema delle sette sataniche e serve affidarsi agli esperti che ci aiutano a combatterlo. È un fenomeno preoccupante, apparentemente lontano dalla esperienza quotidiana, eppure molto più vicino e più frequente di quanto si pensi".