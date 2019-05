Le novità che quest’anno propone Villa della Pergola sono i Laboratori tematici e le attività per le famiglie: per la prima volta si terranno infatti i laboratori “Una domenica in giardino” (17 aprile - 15 maggio - 12 giugno) rivolti ad adulti, bambini e famiglie, un modo per trascorrere una domenica diversa unendo la visita guidata dei Giardini di Villa della Pergola a laboratori di giardinaggio a tema stagionale che proporranno vere e proprie attività sperimentali con le piante e la terra, affiancate da percorsi di manipolazione e ricerca di profumi e sapori.

IL PROGRAMMA

Domenica 17 aprile si terrà il primo laboratorio, "Profumo di glicine", durante il quale si andrà alla scoperta delle 28 varietà di glicine (Wisteria sinensis) coltivate a Villa della Pergola e del loro profumo. Nei giardini della Villa si trovano infatti glicini di tutti i tipi: a fiori bianchi, rosa, viola, blu e in varie sfumature di colore. Guidati dal loro inebriante profumo i partecipanti potranno andare alla scoperta di questa pianta, imparando alcuni segreti per coltivarla con successo e realizzandoun progetto con i suoi fiori.

Il secondo laboratorio, “Una rosa è una rosa…”, si terrà domenica 15 maggio. Nel periodo di fioritura delle rose del Giardino di Villa della Pergola si conosceranno da vicino le rose antiche che qui vengono coltivate. Si andrà alla scoperta delle Rose Banksiae, della Rosa Bracteata e delle Rose Cinesi presenti nel giardino per conoscere le caratteristiche e la storia di questi meravigliosi fiori. Nel laboratorio dedicato alle rose si imparerà inoltre una tecnica di propagazione di queste piante e si imparerà a utilizzare i petali per un’attività curiosa.

Infine, domenica 12 giugno si terrà l’ultimo laboratorio “Agapanti, lavande e agrumi: aromi e sapori da giardino”. A giugno a “Villa della Pergola” iniziano a fiorire gli Agapanthus che qui sono coltivati in più di 350 varietà diverse. Anche le lavande e gli agrumi diffondono i loro profumi. Il laboratorio sarà l’occasione per conoscere alcune caratteristiche di queste piante e scoprire come si sono diffuse in Europa. Inoltre, si imparerà a preparare un sale profumato alle erbe della Riviera e a coltivare una pianta portafortuna.

