Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) vanno in onda le dichiarazioni della conduttrice Alessia Marcuzzi che in due diverse trasmissioni (Verissimo e L’Isola dei Famosi) ha detto che i concorrenti dell’Isola dei Famosi sarebbero stati “spiati”, a loro insaputa, dalle telecamere del reality anche la settimana prima di approdare sull’isola, ovvero quando erano in albergo. A suo dire, questa doveva essere una grande novità di questa edizione. Stando a queste dichiarazioni non dovrebbe essere difficile trovare eventuali prove video che possano dar ragione o smentire quanto affermato da Eva Henger, ovvero che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana già quando era in albergo. Come mai queste immagini non sono mai state trasmesse in televisione? E come mai Magnolia, la casa di produzione dell’Isola dei Famosi, non mostra le prove?