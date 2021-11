Addio a Paolo Pietrangeli, l'abbraccio di Striscia la notizia

La famiglia di Striscia piange la morte di Paolo Pietrangeli. Cantautore, regista, attore e scrittore, nato a Roma nel 1945, era figlio del regista Antonio Pietrangeli. Aveva iniziato a scrivere canzoni negli anni Sessanta, e nel 1966 era entrato del gruppo musicale Nuovo Canzoniere Italiano. Fu in quel periodo che scrisse Contessa. A ottobre gli era stato assegnato il Premio Tenco. La sua lunga carriera lo ha visto anche al cinema e in televisione: ha collaborato con Antonio Ricci per Drive In, dove ha interpretato il personaggio di Bobo, di Sergio Staino, in alcuni sketch. Poi come regista in programmi di successo come Amici di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo Show e C’è Posta per Te.