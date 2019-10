Ricordate l’aggressione a Stefania Petyx dello scorso anno? Parliamo di quella avvenuta in occasione di un servizio sull’occupazione abusiva di un immobile da parte di una famiglia a Palermo?



A distanza di dodici mesi dall’episodio, finito al vaglio degli inquirenti, la Polizia ha sottoposto a sorveglianza speciale l’uomo che lo scorso 10 ottobre aveva spintonato la nostra inviata facendola rotolare giù per le scale dell’abitazione.



Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su proposta del questore di Palermo.



L'inviata di Striscia la notizia e la sua troupe si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone.



«Poco dopo essere entrati nella struttura – raccontava dall’ospedale Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni». Inoltre, precisa l’inviata, «sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale».



Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui microfoni, andati distrutti. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, alcuni degli aggressori hanno continuato a inseguire un nostro operatore. Stefania Petyx è stata successivamente trasportata in ambulanza all'ospedale, dove i sanitari avevano diagnosticato delle lesioni guaribili in più di venti giorni.



Qui il servizio che mostra l’aggressione subita.