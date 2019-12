Prometteva posti di lavoro nella sua ditta di ristorazione in cambio di soldi. È finita agli arresti domiciliari Anna Telesco, la donna accusata di associazione per delinquere finalizzata alla truffa.



L’indagine della Procura di Napoli nord è partita dopo il servizio di Striscia in cui Luca Abete mostrava come l’ex donna di fiducia del “re” dello zucchero Dante Passarelli, raccontasse ai giovani che si rivolgevano a lei in cerca di occupazione di aver vinto alcuni appalti per la fornitura di cibo in alcune strutture sanitarie e di avere quindi bisogno di manodopera per la mensa.