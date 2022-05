Agrigento, la follia dei suv. Il Ministero rivuole i soldi

Sono state avviate le procedure di restituzione del denaro che il Governo aveva fornito al comune di Agrigento per le attività extrascolastiche di famiglie bisognose. Il Ministero ha infatti definito “eccentrica” la spesa di quattro suv effettuata dall’amministrazione Micciché con il bonus messo a disposizione.



La decisione arriva dopo un esposto del Codacons ma in realtà, lo scorso gennaio, questa vicenda non era passata inosservata alle telecamere di Striscia. Nel servizio di Stefania Petyx era stato mostrato come dei 135.000 euro elargiti al Comune di Agrigento, 4.500 euro fossero stati utilizzati per organizzare attività ludiche, 11.000 euro per comprare nove computer portatili e ben 120.000 euro per acquistare quattro nuovissimi suv.



La nostra inviata era andata a chiedere spiegazioni al sindaco della città, il dott. Francesco Micciché, che aveva giustificato l’acquisto come di supporto ai centri estivi e alle attività ludiche fornite alle famiglie. Una scusante che stride con la realtà se si pensa che i suv sono sprovvisti di pedane per l’ingresso dei bambini disabili.