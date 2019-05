Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio rivela un’altra irregolarità nelle gare di appalto per conto dell’ASL di Taranto. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha scoperto che in una stessa gara d’appalto del valore di 6 milioni di euro, che con ogni probabilità verrà sospesa dopo le irregolarità denunciate da Striscia (video), ha partecipato anche la Pam Service, una cooperativa amministrata da una dipendente dell’ASL che però ha dato le dimissioni il mese scorso, proprio dopo i primi servizi di Striscia sulle “parentopoli” pugliesi. Inoltre, Pinuccio ha scoperto che la stessa società partecipa anche a un altro bando per la concessione di una residenza socio sanitaria per un valore di circa 3 milioni e mezzo di euro.