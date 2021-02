Breaking News: Giovanna Botteri si è tagliata i capelli

Giovanna Botteri si è tagliata i capelli!



Il nuovo governo ha imposto nuovi tagli alla Rai, i primi a cadere sotto i colpi di scure di Mario Draghi sono stati i capelli di Giovanna Botteri. New look fascinoso per la giornalista che non vedremo più con la sua indomabile criniera, ma con sensuali nuances bionde.



Per il restyling della chioma Giovanna Botteri non è andata da un barbiere cinese, ma dal coiffeur delle dive Roberto D’Antonio, famoso nella capitale per la frangetta a tendina di Maria Elena Boschi.