Case Ater Frosinone, tragedia sfiorata ai danni di un bambino

Il nostro inviato aveva anche intervistato il Direttore Generale dell’Ater Frosinone, che si era ripromesso di risolvere il problema.



Tornando all’episodio accaduto qualche giorno fa, il bambino era sceso in cantina accompagnato dalla madre per prendere dei libri e dei calcinacci gli sono caduti addosso. L’Ater ora dovrà rispondere, ancora una volta, dello stato di degrado in cui tanti sono costretti a vivere.



L’appello per la regione Lazio era stato fatto tramite le nostre telecamere e Ghione dopo il primo servizio era ritornato per capire se la situazione fosse cambiata, ma la trovò addirittura peggiorata.



I residenti continuano a gran voce a chiedere all’Ater la manutenzione che dev’essere fatta per una convivenza nelle palazzine in maniera ottimale.