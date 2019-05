Eccellenze milanesi, Ernst Knam ospite a Striscia la notizia

A Striscia la notizia è la volta di un’altra eccellenza milanese, Ernst Knam, punto di riferimento dell’alta pasticceria in Italia. Classe 1963, il Maestro Pasticcere, dopo numerosi anni passati nelle cucine dei più importanti ristoranti stellati, approda da Gualtiero Marchesi, sua ultima tappa formativa, prima di intraprendere la carriera imprenditoriale. Nel 1992 apre la sua storica boutique in via Anfossi, luogo in cui può dare pieno sfogo alla sua creatività. Le sue produzioni sono spesso il frutto di influenze e commistioni provenienti dal mondo del design, della moda, dell’architettura e dell’arte. Nel 2015 è l’unico pasticcere ad essere nominato Expo Ambassador, rientrando nel gruppo di opinion leader con la missione di veicolare i principi cardine dell’Esposizione Universale. Autore di una ventina di libri (l’ultimo dei quali, La mia storia con il cioccolato, è uscito nel 2019), ha vinto anche numerosi riconoscimenti tra cui quello come Miglior Pasticceria dell’anno in Italia nel 2004, di Campione Italiano di Finger Food nel 2011 e Campione del Mondo di Gelateria nella Coppa del Mondo del 2012.