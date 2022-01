Da Pier Luigi Bersani a Mario Monti, da Giovanni Toti a Laura Boldrini: stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica: «Altrimenti noi che facciamo?».



Il nuovo inviato del tg satirico approfitta della vicinanza con “Peppino” Conte per tirargli i capelli: «Dimostrami che sono veri e che non ti sei fatto il trapianto. Sono i suoi!».